Сигнал Эрдогану: Кто скрывается за организацией теракта в Турции и почему это произошло сейчас

Кто и почему заинтересован в дестабилизации Турции на международной арене и почему Анкара отвергла соболезнования США Обложка © ТАСС / AP / Emrah Gurel Главная туристическая улица Стамбула Истикляль, которую можно сравнить по значению с московским Арбатом, подверглась в выходные атаке террористов.
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