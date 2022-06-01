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WSJ: страны ОПЕК изучают вопрос о приостановке участия России в сделке по добыче нефти

WSJ: страны ОПЕК изучают вопрос о приостановке участия России в сделке по добыче нефти

Газета.Ру Некоторые государства Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) прорабатывают вопрос возможной остановки участия России в сделке ОПЕК+ по добыче нефти, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

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