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Царьград

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Каждый четвёртый иностранец в Анталье в 2026 году оказался туристом из России

Каждый четвёртый иностранец в Анталье в 2026 году оказался туристом из России

Отдыхающие из России спасли туристический сезон в Анталье.Каждый четвертый иностранный турист, посетивший турецкую провинцию Анталья с начала 2026 года, оказался гражданином России.

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