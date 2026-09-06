Каждый четвёртый иностранец в Анталье в 2026 году оказался туристом из России

Отдыхающие из России спасли туристический сезон в Анталье.Каждый четвертый иностранный турист, посетивший турецкую провинцию Анталья с начала 2026 года, оказался гражданином России.
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