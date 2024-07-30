Новосибирск назвали лучшим городом для поиска работы в Сибири

Состояние рынка труда в России изучают специалисты, на первом месте в плане перспектив трудоустройства оказалась Амурская область, среди сибирских регионов самые высокие позиции заняла Новосибирская область, она находится на 11 месте с результатом 74,28 баллов.
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