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Вечерний Новосибирск

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Новосибирск назвали лучшим городом для поиска работы в Сибири

Новосибирск назвали лучшим городом для поиска работы в Сибири

Состояние рынка труда в России изучают специалисты, на первом месте в плане перспектив трудоустройства оказалась Амурская область, среди сибирских регионов самые высокие позиции заняла Новосибирская область, она находится на 11 месте с результатом 74,28 баллов.

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