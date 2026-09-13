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Более 110 студенческих семей в Ивановской области воспользовались мерой поддержки и получили региональный студенческий капитал

Более 110 студенческих семей в Ивановской области воспользовались мерой поддержки и получили региональный студенческий капитал

Мера поддержки предоставляется в регионе по инициативе губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского и сейчас составляет более 1,1 млн рублей.

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