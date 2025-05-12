Во Владимире мужчина убил сожительницу 9 мая. Суд принял решение заключить гражданина под стражу.СУ СК по Владимирской области информирует, что региональное управление расследует уголовное дело по обвинению жителя Владимира 1983 года рождения.
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