Чернильница Сегодня хочу рассказать небольшую историю от «Русской Общины» которая в очередной раз наглядно демонстрирует, что наша сила в единстве и в подавляющем большинстве ситуаций можно и нужно рассчитывать лишь на себя.
«Русская община» помогла женщине решить вопрос с незаменимыми соседями
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Пригодский
что то с этой русской общине вызывает сомнение и подозрение.автор прям пропихивает эту русскую общину. типа только она в России что то решает
Ответить
8 час.
михаил РЫНДИН
да и вообще надо заставить ментов чтоб они защищали простых людей вот от такого беспредела да и с мигрантов трудовых жестко спрашивать накосячили всю диаспору выселять из РОССИИ НЕ УМЕЮТ СЕБЫ ВЕСТИ КАК ГОВОРИТСЯ С ВЕЩАМИ ВСЕ НА ВЫХОД ИЗ ЗА ПАРШИВОЙ ОВЦЫ ВСЕ СТАДО ОТВЕЧАЕТ ВОТ И ВСЕ КОГДА РУССКИЕ ЖИЛИ В АЗИИ В ТОМ ЖЕ ТАДЖИУИСТАНЕ РУССКИХ В СВОЕ ВРЕМЯ ТАМ НЕНАВИДЕЛИ ТАК ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ ИХ ТЕРПЕТЬ
Ответить
3 час.
Hlsvj8w2jK dA4R1VZ1d
Русский человек самый добрый на земле из=за этого и все его страдания
Ответить
2 час.
Свежие комментарии