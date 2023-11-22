«Русская община» помогла женщине решить вопрос с незаменимыми соседями

что то с этой русской общине вызывает сомнение и подозрение.автор прям пропихивает эту русскую общину. типа только она в России что то решает

михаил РЫНДИН

да и вообще надо заставить ментов чтоб они защищали простых людей вот от такого беспредела да и с мигрантов трудовых жестко спрашивать накосячили всю диаспору выселять из РОССИИ НЕ УМЕЮТ СЕБЫ ВЕСТИ КАК ГОВОРИТСЯ С ВЕЩАМИ ВСЕ НА ВЫХОД ИЗ ЗА ПАРШИВОЙ ОВЦЫ ВСЕ СТАДО ОТВЕЧАЕТ ВОТ И ВСЕ КОГДА РУССКИЕ ЖИЛИ В АЗИИ В ТОМ ЖЕ ТАДЖИУИСТАНЕ РУССКИХ В СВОЕ ВРЕМЯ ТАМ НЕНАВИДЕЛИ ТАК ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ ИХ ТЕРПЕТЬ