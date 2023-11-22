Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Русская община» помогла женщине решить вопрос с незаменимыми соседями

«Русская община» помогла женщине решить вопрос с незаменимыми соседями

 Чернильница Сегодня хочу рассказать небольшую историю от «Русской Общины» которая в очередной раз наглядно демонстрирует, что наша сила в единстве и в подавляющем большинстве ситуаций можно и нужно рассчитывать лишь на себя.

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Комментарии
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Игорь Пригодский
что то с этой русской общине вызывает сомнение и подозрение.автор прям пропихивает эту русскую общину. типа только она в России что то решает
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8 час.
михаил РЫНДИН
да и вообще надо заставить ментов чтоб они защищали простых людей вот от такого беспредела  да и с мигрантов трудовых жестко спрашивать накосячили всю диаспору выселять из РОССИИ   НЕ УМЕЮТ СЕБЫ ВЕСТИ КАК ГОВОРИТСЯ С ВЕЩАМИ ВСЕ НА ВЫХОД ИЗ ЗА ПАРШИВОЙ ОВЦЫ ВСЕ СТАДО ОТВЕЧАЕТ ВОТ И ВСЕ КОГДА РУССКИЕ ЖИЛИ В АЗИИ В ТОМ ЖЕ ТАДЖИУИСТАНЕ РУССКИХ В СВОЕ ВРЕМЯ ТАМ НЕНАВИДЕЛИ ТАК ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ ИХ ТЕРПЕТЬ
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3 час.
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Русский человек самый добрый на земле из=за этого и все его страдания
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2 час.

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