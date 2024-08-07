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Умерший в СИЗО фигурант дела Булгакова Котельников мог уничтожить улики

Умерший в СИЗО фигурант дела Булгакова Котельников мог уничтожить улики

Предприниматель Игорь Котельников, проходивший обвиняемым по делу генерала Дмитрия Булгакова, мог уничтожить доказательства и оказывать давление на свидетелей, если бы был освобожден, считают работники СК, следует из материалов дела.

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