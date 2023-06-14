Закон и Порядок

135 642 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Черных
    Этот "главный таджик" выпендривается, чтобы не признаваться в провале своей деятельности, когда таджики не получают  ...«Так это ты мигра...
  • Tchernichova Aneta
    была на Олимпиаде - 80 как болейщик ! Мой муж стал олимпийским  чемпионом ! Сборная СССР по волейболу!!!МОК в бешенстве -...
  • Betahon
    😀👍Принимал участие в Олимпиаде-80 в Москве. Все прошло на высшем уровне с высоким уровнем организации, судейства, у...МОК в бешенстве -...

Путин на встрече с военкорами: цели СВО носят фундаментальный характер

Путин на встрече с военкорами: цели СВО носят фундаментальный характер

Владимир Путин 13 июня встретился с шестнадцатью военкорами, которые работают в зоне специальной военной операции - это военные корреспонденты ВГТРК Евгений Поддубный, Александр Сладков, Андрей Руденко и Сергей Зенин, военные корреспонденты Первого канала Ирина Куксенкова и Дмитрий Кулько, военные корреспонденты "КП" Дмитрий Стешин и Александр Коц, военный корреспондент проекта WarGonzo Семён Пегов, военный корреспондент телеканала "Звезда" Анатолий Бородкин, военные корреспонденты RT Андрей Филатов и Мурад Газдиев, военные корреспонденты НТВ Илья Ушенин и Илья Лядвин, военный корреспондент "Известий" Дмитрий Зименкин, военный корреспондент издания Readovka Максим Долгов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх