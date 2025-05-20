Иран и США готовятся к пятому раунду ядерных переговоров: назначена дата

Тегеран рассматривает предложение США о новом раунде переговоров по ядерной программе. Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади сообщил, что дата пятого раунда уже определена и вскоре будет официально объявлена.
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