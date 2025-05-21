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Появились кадры задержания агента, собиравшего данные о ПВО под Калугой

Опубликованы кадры задержания мужчины, подозреваемого в государственной измене, он собирал информацию о российской системе противовоздушной обороны (ПВО) в Калужской области и передавал Киеву, видео показала ФСБ РФ.

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