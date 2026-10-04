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Zero Hedge

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"In The Name Of God": Yemen Leader Orders All-Out Offensive Against Iran-Backed Houthis

"In The Name Of God": Yemen Leader Orders All-Out Offensive Against Iran-Backed Houthis

"In The Name Of God": Yemen Leader Orders All-Out Offensive Against Iran-Backed Houthis Saudi Arabia and Yemeni government forces have been preparing for a major offensive against Iran-backed Houthis, whose latest advances along Yemen's western coast have tightened their control over coastal areas and disrupted a critical maritime chokepoint known as the Bab el-Mandeb Strait.

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