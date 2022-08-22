Лидер группы «Чайф» назвал Нижегородский кремль более нарядным, чем московский

В День рождения Нижнего Новгорода 20 августа группа «Чайф» выступала около главной проходной ГАЗа. Лидер коллектива Владимир Шахрин прогулялся по центру города утром перед выступлением и поделился видео со знаковыми местами с поклонниками ВКонтакте.