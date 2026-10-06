В Подмосковье заработала горячая линия для пострадавших от ночной атаки БПЛА

Прокуратура Московской области запустила горячую линию после массированной атаки украинских дронов.В ночь на 6 октября дежурные расчеты ПВО и подразделения радиоэлектронной борьбы уничтожили над Подмосковьем 185 вражеских беспилотников.
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