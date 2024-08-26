Пугачеву вдруг вернули на «Новую волну – 2024»

Популярный эстрадник и любитель голых вечеринок Филипп Киркоров фактически возвратил сбежавшую из России после начала спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины Аллу Пугачеву на фестиваль “Новая волна”, несмотря на её неоднократные антироссийские высказывания.