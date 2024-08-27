Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

885 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Под Курском так много побили вражеских танков и БТРов ...А ведь они - если кто не знает ! - сделаны ...Около 60 тыс. чел...
  • Алекс Сэм
    Опустить их на зоне под камеры, а потом видео выложить в открытый доступ- другие 10 раз подумают прежде чем подобной ...Сотрудниками поли...
  • А Кудасов
    Не в Бобочино это было?Военнослужащие Ле...

В Орловской области сотрудники Госавтоинспекции помогли жителям соседнего региона, автомобиль которых сломался в дороге

«В ночное время сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Орловской области старшие лейтенанты полиции Андрей Алешин и Илья Давидюк несли службу на объездной дороге в поселке Знаменка Орловского муниципального округа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх