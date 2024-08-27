В Орловской области сотрудники Госавтоинспекции помогли жителям соседнего региона, автомобиль которых сломался в дороге

«В ночное время сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Орловской области старшие лейтенанты полиции Андрей Алешин и Илья Давидюк несли службу на объездной дороге в поселке Знаменка Орловского муниципального округа.
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