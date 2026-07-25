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Daily Storm

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ВСУ пытались атаковать гражданский объект в пригороде Екатеринбурга

ВСУ пытались атаковать гражданский объект в пригороде Екатеринбурга

В Свердловской области обломки беспилотника упали на стоянку, временно приостановлена работа склада WildberriesПолномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога подтвердил факт атаки на Екатеринбург.

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