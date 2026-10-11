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Полина Агуреева требует алименты через суд от Федора Малышева после 13 лет брака

Полина Агуреева требует алименты через суд от Федора Малышева после 13 лет брака

50-летняя актриса Полина Агуреева не смогла мирно договориться о содержании 11-летнего сына Тимофея с 35-летним экс-супругом Федором Малышевым.

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