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Мировое обозрение

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Россия и США уже обсуждают поставки дизеля: Новак допустил рост экспорта до 3,5 млн тонн в месяц

Россия и США уже обсуждают поставки дизеля: Новак допустил рост экспорта до 3,5 млн тонн в месяц

Главное в тезисах: Переговоры запущены: российские и американские компании при участии профильных министерств обсуждают поставки дизельного топлива из РФ в США.

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