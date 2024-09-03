ХАМАС расширяет свои ряды: новые реалии в секторе Газа Ольга ВайленкоУже одиннадцатый месяц продолжается затяжной конфликт в секторе Газа, и ситуация на фронте, похоже, не только не улучшается, но и продолжает ухудшаться.
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