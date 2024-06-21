Вынесен приговор смолянину, устроившему смертельное ДТП по пьяни

Авария случилась в Смоленском районе в июле 2023 года. Как установил суд, водитель в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем, в салоне которого находились пассажиры, не пристегнутые ремнями безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии