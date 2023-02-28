За что отправили в колонию экс-главу нижегородского минтранса Вадима Власова

Обвинительным приговором закончился процесс по громкому уголовному делу в Нижнем Новгороде: сроки получили бывший министр транспорта и автомобильных дорог региона Вадим Власов и экс-директор Главного управления автодорог региона Денис Цветков.
Обвинительным приговором закончился процесс по громкому уголовному делу в Нижнем Новгороде: сроки получили бывший министр транспорта и автомобильных дорог региона Вадим Власов и экс-директор Главного управления автодорог региона Денис Цветков.
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