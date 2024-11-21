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В Красноярске мужчина под предлогом продажи золота украл 48 млн рублей

В Красноярске мужчина под предлогом продажи золота украл 48 млн рублей

Полиция задержала в Красноярске мужчину, который похитил у жителя Иркутской области более 48 млн рублей.

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