Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении вице-премьера и главы аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, следует из информации на портале официальных правовых актов.
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