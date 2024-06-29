МВФ опубликовал рейтинг стран по их готовности к внедрению ИИ в экономику

США возглавляют мировые рейтинги по готовности к внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в экономику, говорится в новом отчете Международного валютного фонда (МВФ), в котором оцениваются страны по их способности немедленно внедрить ИИ, 27 июня пишет Fox News.