МВФ опубликовал рейтинг стран по их готовности к внедрению ИИ в экономику

США возглавляют мировые рейтинги по готовности к внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в экономику, говорится в новом отчете Международного валютного фонда (МВФ), в котором оцениваются страны по их способности немедленно внедрить ИИ, 27 июня пишет Fox News.
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