Политолог назвала мотивы для запуска импичмента Макрона

Процедура импичмента президента во Франции - долгая и сложная, и у левых партий недостаточно поддержки для этого, заявила «Звезде» Карин Беше-Головко, доктор публичного права Университета Монпелье и приглашенный профессор МГУ.
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