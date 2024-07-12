БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Vasily Golov
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Операция, которая провалилась, не начавшись. Игра на нервах вместо провокации на украинско-белорусской границе

Операция, которая провалилась, не начавшись. Игра на нервах вместо провокации на украинско-белорусской границе

С каким удовольствием я смотрел парад, который проводился в День Независимости Белоруссии. В отличие от других бывших республик СССР, белорусы привязали этот праздник к конкретному событию своей истории — Дню освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.

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Комментарии
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Traveller
Если клоун-наркоман не понимает, что если он что-то вякнет, то Лукашенко не будет рисовать &quot;красные линии&quot;. Ответ будет моментальный и во многие разы сильнее. И пусть шумеры помнят, что в Белоруссии теперь и ядерные заряды есть.
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2 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Батько с хозлами шутить не будет
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2 час.
VG
Vasily Golov
&quot;если «нерва лопнет» у белорусов?&quot; Россия союзник? У нее не могут лопнуть нервы?Или мы не ведем военные действия,а только оперируем,но без анестезии.Стараемся,чтобы не было больно пациенту.Надо быть гуманным.Ему ведь больно.
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