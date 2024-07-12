Операция, которая провалилась, не начавшись. Игра на нервах вместо провокации на украинско-белорусской границе

Traveller

Если клоун-наркоман не понимает, что если он что-то вякнет, то Лукашенко не будет рисовать "красные линии". Ответ будет моментальный и во многие разы сильнее. И пусть шумеры помнят, что в Белоруссии теперь и ядерные заряды есть.