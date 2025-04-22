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Константинов счёл закономерным признание Крыма странами Запада

Константинов счёл закономерным признание Крыма странами Запада

Председатель Совета Министров Республики Крым Владимир Константинов проинформировал о том, что западные государства покажут своё здравомыслие, если решат согласиться с тем, что регион официально является частью России.

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