❗️🇺🇦Псы zеленского продолжают выполнят план просроченного 😂 по набору "добровольцев" в мясные подразделения со скорейшей могилизацией💀 📍г.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️🇺🇦Псы zеленского продолжают выполнят план просроченного 😂 по набору "добровольцев" в мясные подразделения со скорейшей могилизацией💀 📍г.
Свежие комментарии