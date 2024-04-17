АВТОДОМ Таганка гарантирует уникальное сервисное обслуживание премиальных электрокаров Zeekr и LiXiang

Сервисный центр АВТОДОМ Таганка расширяет линейку обслуживаемых брендов. Теперь дилерский центр, расположенный по адресу Москва, Михайловский проезд дом 3, строение 1, предоставляет возможность пройти техническое обслуживание и осуществить ремонт гибридных автомобилей LiХiang моделей Li7 и Li9 и электрокаров Zeekr моделей 001 и 009.