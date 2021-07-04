ага новый стих из тетради правка

кутает снами следами жизни вечер… бабушка хрущевка добрые речи эти… ответы на вопросы сон с улыбкой — а утром гулять борщ люксор… на улице рыбки… что то светит музыкой юлташ в ночи… ты прозу в стихах не ищи… фары машин на стенах узоры… пятый этаж взросый ребенок — я дома… и флай на морозе раскладушка… и сонники игры подушки… как из детства история эта… не ищите подвоха в тексте… и тысяча и пять хрусти купюра… я предположил ставил вопрос — ты оказывается непорядочная дура….
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