Бочкарев: Южный вестибюль станции Лианозово соединит Лианозовский проезд и Дубнинскую улицу

Строительство объекта подходит к концу Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил горожанам, что в ближайшее время будет открыт южный вестибюль станции Лианозово и завершится формирование московского городского вокзала.