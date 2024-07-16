Медвежий угол
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Медвежий угол

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Дело разваливается? Генералу Попову изменили меру пресечения и освободили в зале суда

Дело разваливается? Генералу Попову изменили меру пресечения и освободили в зале суда

235-й Гарнизонный военный суд России отправил генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого по делу о мошенничестве в особо крупном размере, под домашний арест.

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Комментарии
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ВераВерная
Сова на глобус уже не лезет, по швам трещит, а следствие всё не угомонится, продолжают издеваться над боевым генералом. Ладно, сейчас под домашний арест выпустили, так ухо востро всё равно надо держать. Те кто заказал это дело, на любые каверзы способны(((
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5 час.
Акимова Татьяна
ПОЗОРИЩЕ!!!Нищего генерала обвиняют в краже...Это подло и непорядочно.Хотя о какой порядочности можно говорить с нашими судами...
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4 час.
Tania Еременко
Свободу генерал-майору Попову!!!
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2 час.

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