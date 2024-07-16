Дело разваливается? Генералу Попову изменили меру пресечения и освободили в зале суда

ВераВерная

Сова на глобус уже не лезет, по швам трещит, а следствие всё не угомонится, продолжают издеваться над боевым генералом. Ладно, сейчас под домашний арест выпустили, так ухо востро всё равно надо держать. Те кто заказал это дело, на любые каверзы способны(((