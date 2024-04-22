Бобровский выиграл 30-й матч в плей-офф НХЛ, отбив 17 из 19 бросков «Тампы»

Сергей Бобровский отразил 17 бросков из 19 в матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Тампой» (3:2, 1-0). Вратарь «Флориды» одержал 30-ю победу за карьеру в турнире, всего он провел 71 игру при 90,5% сэйвов и коэффициенте надежности 3,02.