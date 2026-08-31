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Zero Hedge

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Google Retreats On 'Parasite SEO' Crackdown In Europe To Head Off EU Antitrust Fine

Google Retreats On 'Parasite SEO' Crackdown In Europe To Head Off EU Antitrust Fine

Google Retreats On 'Parasite SEO' Crackdown In Europe To Head Off EU Antitrust Fine Alphabet's Google said on Friday that it has changed how it enforces its spam rules in Europe, following concerns from EU regulators that the policy could unfairly hurt news publishers and other websites that carry content from commercial partners.

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