Tank 400 Hi4-T получил огромное обновление с рядом новых функций

Tank 400 Hi4-T получил огромное обновление, которое повышает номер прошивки до версии V1.2. Это обновление улучшает возможности вождения по бездорожью, добавляет новые навигационные карты, голосовое управление, панорамное изображения и другие функции.
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