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Царьград

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Мишустин и Воробьёв осмотрели обновлённый корпус образовательного комплекса "Орбита" в Подмосковье

Мишустин и Воробьёв осмотрели обновлённый корпус образовательного комплекса "Орбита" в Подмосковье

Образовательный комплекс "Орбита" был создан год назад на базе Востряковского лицея №1. Сейчас в него входят четыре школы и девять детских садов, где учатся почти 4,4 тысячи детей.

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