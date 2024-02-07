Вещи и произведения искусства из коллекции Элтона Джона выставлены на аукцион

Аукционный дом Christie’s проведет торги, посвященные Элтону Джону. С молотка уйдут бытовые вещи певца (например, знаменитые солнечные очки и рояль Yamaha, на котором он играл в юности), костюмы и сценический реквизит, а также принадлежащие ему произведения искусства.
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