Новый сорбент из биомассы вырабатывает до 14 литров воды из воздуха

Команда материаловедов из Техасского университета в Остине разработала метод модификации природных полисахаридов на молекулярном уровне, повышения их способности улавливать влагу из воздуха и легко выделять ее при нагревании.
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