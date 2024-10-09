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Оценки Metaphor: ReFantazio, релиз Diablo IV: Vessel of Hatred, дата Red Dead Redemption на ПК…

Оценки Metaphor: ReFantazio, релиз Diablo IV: Vessel of Hatred, дата Red Dead Redemption на ПК…

Авторы Life is Strange: Double Exposure раскрыли завязку сюжета в свежем трейлере; первая Red Dead Redemption выйдет на ПК в октябре; журналисты остались в восторге от Metaphor: ReFantazio; состоялся полноценный релиз ремейка Silent Hill 2; старт Diablo IV: Vessel of Hatred оказался очень слабым; создатель Shadowrun и .

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