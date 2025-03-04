Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Игорь Меликов
    Даааа. Похоже Конституцию, всё-таки, придется редактировать.USAID в России
  • Svetlana Kuzmina
    Красивые слова, но на деле это осуществить Трампу будет трудно. С Канадой уже номер не прошел, Трамп ослабил пошлины,...Трамп выступил, п...
  • Иван Агеев
    Не факт😀Указ принят тихо:...

Не вееееерю американцам

Не вееееерю американцам

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Заявления, которые последнее время сыпятся из Трампа весьма радуют. Он всем своим видом демонстрирует миролюбие и стремление получить–таки Нобелевскую премию за принуждение Украины к миру.

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Комментарии
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Александр Симаков
Огласи список чинуш с двумя-тремя гражданствами в странах НАТО.  Если не назовешь хотя бы пару-тройку фамилий из правительства, ГД и СФ, то ты трепло и го-дон. Или хохлосранец, а это не исключает того, что ты трепло и го-дон.
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12 час.
Людмила Фирстова
Посмотрела ваш аккаунт, вы явный хохлобот и провокатор! Сам уйдешь или помочь?
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8 час.
Вера Голубь
У большинства амеров банальная мания  величия на фоне какой-то всесторонней  деградации.  Наступил всеобщий амерский психоз от  гордости за самих себя! И каждый следующий президент поражает всё больше! и никак им не остановиться🤦‍♀️
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7 час.
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