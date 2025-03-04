ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Заявления, которые последнее время сыпятся из Трампа весьма радуют. Он всем своим видом демонстрирует миролюбие и стремление получить–таки Нобелевскую премию за принуждение Украины к миру.
Не вееееерю американцам
Комментарии
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Александр Симаков
Огласи список чинуш с двумя-тремя гражданствами в странах НАТО. Если не назовешь хотя бы пару-тройку фамилий из правительства, ГД и СФ, то ты трепло и го-дон. Или хохлосранец, а это не исключает того, что ты трепло и го-дон.
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12 час.
Людмила Фирстова
Посмотрела ваш аккаунт, вы явный хохлобот и провокатор! Сам уйдешь или помочь?
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8 час.
Вера Голубь
У большинства амеров банальная мания величия на фоне какой-то всесторонней деградации. Наступил всеобщий амерский психоз от гордости за самих себя! И каждый следующий президент поражает всё больше! и никак им не остановиться🤦♀️
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7 час.
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