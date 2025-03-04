Александр Симаков

Огласи список чинуш с двумя-тремя гражданствами в странах НАТО. Если не назовешь хотя бы пару-тройку фамилий из правительства, ГД и СФ, то ты трепло и го-дон. Или хохлосранец, а это не исключает того, что ты трепло и го-дон.