22 фото, которые могло опубликовать само Время, если бы у него был аккаунт в соцсетях

Как часто мы думаем о времени? Чаще всего вспоминаем о нем, опаздывая на встречу, листая старый фотоальбом, вспоминая приятные моменты прошлого… Будь у Времени аккаунт в соцсетях, мы обязательно подписались бы на него, чтобы чаще смотреть подборки фотографий, подобные этой.