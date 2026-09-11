Ura.ru: спокойная езда и техобслуживание помогут водителям экономить бензин

Расход топлива можно сократить без дорогостоящего тюнинга: для этого водителям советуют избегать резких маневров, следить за скоростью и техническим состоянием автомобиля, сообщает Ura.
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