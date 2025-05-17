Женщина сгорела в ДТП под Анапой

Женщина сгорела в ДТП под АнапойВ районе Анапы произошла со смертельным исходом. Примерно в три часа ночи на участке дороги, соединяющем Варваровку и Рассвет, автомобиль марки Omoda не по своей воле съехал с трассы и столкнулся с бетонной трубой.