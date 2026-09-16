Соскин: Зеленский сорвал планы получить помощь от ЕС отставкой Кравченко

Президент Украины Владимир Зеленский сорвал планы получить финансовую помощь от Европейского союза скандалом вокруг отставки генерального прокурора республики Руслана Кравченко и его противостояния с НАБУ и САП.
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