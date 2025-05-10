Партенофилия: влечение к девственницам и его последствия

Партенофилия представляет собой половое влечение к девственницам, и этот термин, впервые предложенный немецким сексологом Магнусом Хиршфельдом, несет в себе глубокую символику и затрагивает множество психологических и социальных аспектов.
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