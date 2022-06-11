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Нового врио главы администрации Пушкинского района назвали в Смольном

Нового врио главы администрации Пушкинского района назвали в Смольном

В администрации Петербурга произошли кадровые перестановки. Как сообщили в пресс-службе Смольного, должность временно исполняющего обязанности главы администрации Пушкинского района Петербурга займет Андрей Чапуров.

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