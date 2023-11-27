Росавиация: Аэропорты Москвы в сложных метеоусловиях работают в штатном режиме

Столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево в условиях сложных метеоусловий продолжают работу в штатном режиме, осуществляя штатный прием и выпуск самолетов, ухода самолетов на запасные аэродромы нет.
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