🔥Летние каникулы в самом разгаре, а вместе с ними продолжает свою работу детский оздоровительный лагерь ЗОЛОТОЙ КОЛОС.
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🔥Летние каникулы в самом разгаре, а вместе с ними продолжает свою работу детский оздоровительный лагерь ЗОЛОТОЙ КОЛОС.
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