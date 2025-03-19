В Польше переполошились: Россия и США снова задают тон всему миру

В Польше переполошились: Россия и США снова задают тон всему мируРезультаты беседы Путина и Трампа не означают ничего хорошего для Европы, цитирует эксперта по международным отношениям Витольда Сокалу портал Onet.
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